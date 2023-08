Sudar titana: Real je u prijateljskom ogledu svladao United, a Bellingham upisao prvijenac

Bellingham je, nakon sjajnog primanja lopte, primijetio izlazak s crte Unitedovog golmana Andréa Onane te ga s 15-ak metara prebacio i poslao loptu u mrežu. Dobro se engleski reprezentativac snašao u novom okruženju, pa se čini kako je ovo samo početak njegovih golgeterskih postignuća.

Inače, Luka Modrić od prve je minute na svojoj ruci nosio kapetansku traku, a pružio je još jednu partiju na svojoj, vrlo visokoj razini. Izašao je iz igre nakon 15-ak minuta u drugom dijelu, kada je na teren stupilo i još jedno Realovo ovoljetno pojačanje, iskusni napadača Joselu. Baš on je donio potvrdu sinoćnje pobjede, i to najljepšim potezom utakmice, pogodivši mrežu u 89. minuti efektnim škaricama.

Watching Bellingham cook United live, maguire getting trolled and booed and to top off with golazo from Joselu. What an evening!! pic.twitter.com/lehd7uXqJ7

