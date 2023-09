Suparnički trener kazao da Trabzonspor igra samo na duge lopte. Bjelica mu uzvratio

Nenad Bjelica sinoć je doživio šokantan poraz sa svojim Trabzonsporom; iako je vodio 2-0 na gostovanju kod Hatayspora, turski velikan na kraju je izgubio 3-2, a odlučujući pogodak primio je u sedmoj minuti sudačke nadoknade kada je domaću kontru okrunio Oluwafisayo Dele-Bashiru.

Trabzonspor sada poslije šest kola bilježi tri pobjede i jednako toliko poraza, a čini se da nikako ne može uhvatiti pravi ritam. Hrvatski trener kasnije se osvrnuo na poraz tijekom konferencije za medije.

“Vrlo razočaravajuća utakmica za nas”, naglasio je bivši Dinamov i Osijekov strateg. “U posljednjih 20 minuta posebno. Općenito, kontrolirali smo utakmicu prvih 70 minuta, držali smo stvari u svojim rukama. U tom razdoblju imali smo 2-0 i bili smo blizu pobjede. Plan je bio braniti se, čuvati prednost i napadati iz kontri. Nažalost, nismo se dobro branili. Ovaj poraz je velik udarac za nas zbog dvije pobjede koje smo nanizali. Došli smo ovdje igrajući dobro.”

Turske novinare zanimalo je zašto je Bjelica mijenjao ključne igrače u 68. minuti.

“Kada mijenjamo pitate me zašto mijenjam, kada ne mijenjam pitate me zašto ne mijenjam”, odgovorio je Bjelica. “Cilj je napraviti logične izmjene kojima pobjeđujete. Zašto smo mijenjali? Naši igrači su se jako trudili i bili su umorni, htjeli smo osvježiti ekipu. Kada pogledate utakmicu protiv Beşiktaşa, napravili smo iste izmjene. Stvari su tada dobro završile, ali sada nisu. Ne mogu reći gdje smo pogriješili bez da pogledam utakmicu i napravim analizu. Međutim, cilj je uvijek jasan, a to je pobjeda.”

💥💥Volkan Demirel: "Sadece uzun topla şişirip, ikinci topu alıp kaleye gitmeye çalışan bir Trabzonspor var. 70'ten sonra oyundan düşeceklerini biliyorduk!" 💥💥Nenad Bjelica: "Savaştan sonra herkes general. Kazandıktan sonra konuşmak kolay!" pic.twitter.com/4EetjhN7V5 — Radyo Gol (@radyogol) September 26, 2023

Suparnički trener Volkan Demirel naglasio je da je znao kako će Trabzonspor fizički pasti u posljednjih pola sata i da Bjeličina momčad igrala samo na duge lopte.

“Lako je pričati kad utakmica završi”, uzvratio je Bjelica. “Kada nešto takvo govorite, morate dati argument, dokaz ili misao koja vas je navela da kažete takve stvari. Možete gledati na to ovako; u kojoj utakmici je naša momčad imala probleme u posljednjim minutama? Možete brojati jedino susret s Antalyasporom. Nismo to iskusili niti u jednoj drugoj utakmici, ni protiv Beşiktaşa. Zato, kad kažete nešto, trebate imati argumente i dokaze. Lako je biti general poslije bitke i davati komentare. Naš suparnik je danas bio i jako sretan. Imao je tri udarca unutar okvira i zabio tri gola.”