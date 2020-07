Super Frankie položio je ispit: Chelsea je pobijedio Wolvese i plasirao se u Ligu prvaka

Bila je to vrtoglava i ponekad poprilično frustrirajuća debitantska sezona za Franka Lamparda na Chelseajevoj klupi. Nikakva očekivanja uslijed zabrane transfera, Abramovičevo navodno zatvaranje pipe, angažiranje dotad nedokazanih mladića u prvu momčad, Hazardov odlazak u Real i poraz od 4-0 kod Manchester Uniteda u premijernoj ligaškoj utakmici bili su svi sastojci potrebni za katastrofu.

Gotovo godinu dana kasnije, Chelsea je kompletirao premijerligašku sezonu kao četvrtoplasirana momčad s jednakim brojem bodova kao trećeplasirani United.

Chelsea secure their spot in the Champions League next season 🔵 @brfootball pic.twitter.com/6ijiopdAjt

Bilo je tu svačega: od odličnih napadačkih predstava do groznih obrambenih egzibicija. Bez obzira na ukupno 12 poraza i tek 66 bodova, visok plasman je osiguran. Danas je to prelomljeno ogledom protiv Wolverhamptona, suparnika koji je također lovio Europu.

Bluesi su slavili rezultatom 2-0, a posao je riješen u prvom poluvremenu: Mason Mount otvorio je vučju mrežu u prvoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela izvrsnim udarcem iz slobodnog udarca, a potom je, samo tri minute kasnije, asistirao Olivieru Giroudu za njegov osmi pogodak u 10 ovosezonskih startova u Premier ligi. Francuski napadač tako je postao treći najbolji strijelac iz svoje zemlje u engleskom prvenstvu svih vremena: s 86 golova prestigao je Louisa Sahu, a iznad njega sada su samo nedodirljivi Thierry Henry (175) i Nicolas Anelka (125 zgoditaka). Prilično dobro za iskusnog golgetera kojeg su nekoć mnogi prozivali panjem ili tarabom.

Seven goals in eight starts for Olivier Giroud since the restart 🏎 😏 pic.twitter.com/V75UPH2HvN

— ESPN FC (@ESPNFC) July 26, 2020