Super Miki: Oyarzabal je Red Bull Salzburgu zabio svoj četvrti gol u posljednje četiri utakmice

4 – Mikel Oyarzabal has scored four goals in his last four games in all competitions for @RealSociedadEN, as many as in his previous 35 games for the club.

Tuned. pic.twitter.com/fohICcnQoH

— OptaJose (@OptaJose) October 3, 2023

Za 1-0 je zabio kapetan Mikel Oyarzabal, za 2-0 Brais Méndez, drugi gol u drugoj utakmici u Ligi prvaka. Oyarzabal je tako nastavio jahati na valu forme iz posljednjih nekoliko utakmica. Oyarzabal je u posljednja četiri nastupa u prvenstvu i Europi zabio četiri pogotka, a jednako toliko je postigao u prethodnih 35 utakmica: dva Getafeu, jedan Athleticu u baskijskom derbiju i sada jedan Red Bullu, njegov prvijenac u Ligi prvaka.

Oyarzabal se prošle sezone borio s teškom ozljedom ligamenata zbog koje je izbivao s terena gotovo pa godinu dana. Vratio se tek u siječnju ove godine, a čini se da je tek sada opet na onoj ubojitoj razini na kojoj je bio prije ozljede i zbog koje je bio i redovni španjolski reprezentativac.