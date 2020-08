Superman na golu: Svi se dive Johnssonu koji je sinoć imao 13 obrana protiv Manchester Uniteda

Čovjek s misijom bio je jučer Karl-Johan Johnsson, apsolutni junak svojeg Københavna u susretu kojim je Manchester United izborio plasman u polufinale Europa lige. Istina, danska je momčad ispala iz natjecanja, no ispala je uz minimalan poraz koji ju je zadesio nakon udarca s bijele točke u produžetku utakmice, a mogla je i s baš neugodno visokim rezultatom.

Mogla, da nije bilo Johnssona.

Čak 13 obrana koje je skupio natjerali su i njegov klub da izrazi divljenje…

…, ali i Unitedovog menadžera Olea Gunnara Solskjæa da skine kapu komentirajući viđeno. Premda je to nemoguće znati, ne bi se čudili da barem na trenutak nije pomislio što protiv njegova tima radi 30-godišnji švedski vratar, a što sve uobičajeno ne radi njegov prvi pick David De Gea.

Zadivljena je ostala i Twitter-zajednica koja pred ʻZvao je Superman, traži da mu vratiš odijeloʼ Johnssona sipa komplimente tvrdeći da bi čovjek po potrebi mogao spasiti i planet.

Večer života? Moguće, a svakako jedna od onih koje će Johnsson zauvijek pamtiti. Ne događa se svaki dan da u očaj bacaš Unitedovu vojsku i da te, pa makar i nakratko, stave u istu rečenicu sa najvećim sinom Kryptona…

Karl-Johan Johnsson vs Man United

13 TOTAL SAVES [Including 7 from Inside the Box]🤯

Kept his team in the game until the last second

He has faced a total of 42 shots on Target in the Europa League this season and he has saved 37 of those shots!

Save percentage: 88% pic.twitter.com/XgxfDGZEAM

