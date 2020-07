Susret starih faca u Petrinji: Mladost i Opatija odigrali su nulu u doigravanju za drugu ligu

Devet žuta, dva crvena, niti jedan pgodak, ali zato pregršt poznatih lica na terenu…

Bio je to susret vrijedan doigravanja za ulazak u Drugu HNL. Mladost i Opatija odigrali su 0-0 u prvoj utakmici u Petrinji, tako da će se putnik u viši rang saznati nakon uzvrata u Opatiji.

S obzirom na prikazano, teško je reći tko je u boljoj poziciji. Najviše posla imao je (ne) slavni sudac Andrej Burilo, koji je mahao kartonima kao čašama na tulumu u Starim Mikanovcima prije sada skoro 10 godina.

The Treća playoffs continue today with Mladost vs Opatija. These highly trained athletes have brought themselves back after COVID in peak condition – everyone except Mladost’s number 24, who has come back as the Croatian Mark Yardley… pic.twitter.com/GEloyD3Bhc

— Richard Wilson (@timomouse) July 12, 2020