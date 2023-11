Šutalo o jakom intenzitetu u Nizozemskoj: ‘Nisam navikao na to da tako mora biti svih 90 minuta’

Hrvatska u subotu igra prvu od dvije ključne utakmice u borbi za plasman na Euro. Vatreni moraju pobijediti Latviju u Rigi i onda učiniti isto protiv Armenije na Maksimiru kako bi zadržali šanse za izravnim odlaskom na kontinentalnu smotru, a izbornik Zlatko Dalić ima velikih problema s ozljedama i igračima koji nisu u formi ili njihovim klubovima u posljednje vrijeme baš i ne ide.

Možda je i preblago reći da Ajaxu u dosadašnjem dijelu sezone nije išlo, ali Kopljanici se pod novim trenerom Johnom van ‘t Schipom pomalo bude; od njegova dolaska nisu izgubili u prvenstvu, a nizozemski mediji i analitičari postali su blaži prema Josipu Šutalu koji je za prve nastupe u Amsterdamu primio dosta kritika.

Bivši Dinamov stoper sada je opet s reprezentacijom gdje ga očekuje startno mjesto, a o svemu je porazgovarao u velikom intervjuu za Sportske novosti (u cijelosti ga možete pročitati ovdje).

“Moj je dojam sigurno dijelom subjektivan, ali osjećam se i nogometno odlično”, kazao je Šutalo za taj list. “U nekoliko zadnjih utakmica za Ajax odigrao sam dobro – to nije samo moja ocjena – tako da mi je samopouzdanje odmah naraslo, zadovoljniji sam i sretniji, nekako i opušteniji, rekao bih da sam u optimalnoj formi.”

Kaže da je sada u dobroj formi. No, priznao je da mu je bilo teško…

“Nema razloga da nije tako”, prokomentirao je prvo formu pa nastavio: “Moram iskreno priznati da sam bio malo potonuo u onim teškim tjednima u Ajaxu, da me je sve što nam se kao momčadi događalo dosta pogodilo, a kad je tako, onda teško i na terenu možeš dati sve od sebe. No, sve je to iza mene i baš se veselim povratku među Vatrene. Imamo i tu nekih dugova iz bliske prošlosti.”

Kazao je, između ostaloga, da mu je najveći problem zapravo bila prilagodba na intenzitet.

“Stil igre nije mi bio problem”, istaknuo je Šutalo. “U Dinamu smo uvijek njegovali igru, od stopera se tražilo da sudjeluju u njoj i da izlaze visoko. Sve to se traži i u Ajaxu. Međutim, utakmice u nizozemskoj ligi su jače, intenzivnije i značajno brže. Takvi su i Ajaxovi treninzi. Brži i intenzivniji od Dinamovih, jer takvi su podražaji na utakmicama. Moram biti iskren i priznati da mi je trebalo malo vremena da se adaptiram. Nije meni problem igrati ni brzo ni intenzivno, ali nisam navikao na to da tako mora biti svih 90 minuta i u svakoj utakmici. Malo opuštanje dovodi do pada koncentracije i to je problem.”

Na loš ulazak u sezonu s klubom naslonila su se i dva reprezentativna poraza u listopadu.

“Nemojte me pitati zašto nam se to dogodilo jer nemam odgovor”, priznao je mladi stoper. “Meni se i prije Turske i prije Walesa sve činilo normalno, uobičajeno. Atmosfera je bila odlična, dobro smo radili, znali smo da nam nedostaje cijela lepeza igrača, posebno u ofenzivnom dijelu, ali nismo sumnjali u sebe. Ne znam, dugo smo igrali na iznimno visokoj razini pa je taj mali pad možda i morao doći.”

Osvrnuo se i na trenutnu situaciju u skupini. Hrvatska mora računati na kiks Walesa…

“Svjesni smo da više nije sve u našim rukama, ali vjerujemo da će nam šest bodova biti dovoljno da izravno odemo na Euro u Njemačku”, rekao je Šutalo. “Prošlo je dovoljno dana od Turske i Walesa, svi smo redom svjesni da smo odigrali daleko ispod naše razine i da se takvo što nikako ne smije ponoviti. Kompletniji smo nego što smo bili u listopadu, što je dobro, iako će nam i sada nedostajati nekoliko jako važnih igrača. Međutim, mislim da nitko ne dvoji da smo značajno jači od Latvije i Armenije i da naše pobjede ne bi smjele doći u pitanje. Mi smo ti koji će voditi glavnu riječ i u Rigi i u Zagrebu, sve važno će se prvo nas pitati i nećemo dozvoliti bilo kakav kiks. Dobili smo veliku opomenu u listopadu, tako da jako dobro znamo što nam je činiti.”

Prvu priliku za dokazati se reprezentativci će dobiti u subotu, a rasplet slijedi u utorak na Maksimiru…