Šuter ili play? Pa, može oboje: Devin Booker je u slavlju Sunsa pokazao svu raskoš svog talenta

Uz rutinsku pobjedu aktualnih prvaka Denver Nuggetsa (119-107) nad momčadi Los Angeles Lakersa, drugi dvoboj na otvaranju 78. sezone NBA lige bio je onaj između Phoenix Sunsa i Golden State Warriorsa. Zanimljivo, ti su sastavi prošle sezone zaustavljeni u polufinalu Zapadne konferencije, i to baš u playoff serijama protiv spomenutih momčadi iz Colorada, odnosno LA-a.

Da će i Sunsi i Warriorsi biti važan faktor i ovog puta, jasno je nakon njihovog sinoćnjeg dvoboja u Arizoni. Na kraju su slavili domaći, rezultat je bio 108-104. Glavni ‘krivac’ za to je Devin Booker, koji bi se uskoro mogao profilirati u glavnog Phoenixovog igrača, čak i pored Kevina Duranta u istoj svlačionici. Opet je pokazao svu raskoš svojeg talenta, briljirao je na svojoj šuterskoj poziciji, ali i kao razigravač.

Devin Booker tonight: 32 PTS

6 REB

8 AST

3 3P Scored or assisted on the Suns final 15 points. pic.twitter.com/l00eVxcLv4 — StatMuse (@statmuse) October 25, 2023

Utakmicu je završio s učinkom od 32 poena, šest skokova te čak osam asistencija, a svoju dobru večer najavio je već u prvoj četvrtini. Tad je, i to za manje od 10 minuta na parketu, skupio već 15 poena, dok je do kraja poluvremena to poboljšao na 21 poen. To je bilo više od ukupnog zbroja poena zvjezdanog Golden Stateovog terceta, jer su ih Stephen Curry, Klay Thompson i Chris Paul tad imali tek 19.

Booker se posebno istaknuo u posljednjih pet i pol minuta utakmice, kada se rješavalo pitanje pobjednika. U tom su periodu Sunsi ubacili 15 poena, a on je u svakom od njih sudjelovao kao strijelac ili asistent. Inače, to mu je već 42 utakmica s barem 30 poena i osam asistencija, što je više od, primjerice, Stevea Nasha, Jasona Kidda ili Johna Walla. Point Book sjajno je ušao u sezonu, bit će ga zanimljivo dalje pratiti.