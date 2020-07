Sutra se igra najveći derbi hrvatskog nogometa. Zoran Mamić i Igor Tudor najavili su tu utakmicu

Odlučili su nedavno u Dinamu da trener Igor Jovićević nije ʻtajʼ. Nakon niza ispodprosječnih rezultata momčadi koja je već obranila naslov hrvatskog prvaka donesena je odluka da će igrače do kraja sezone voditi njen sportski direktor i bivši trener Zoran Mamić.

Dvije godine i mjesec dana nakon što je na Županijskom sudu u Osijeku, zajedno sa bratom Zdravkom te suradnicima Milanom Pernarom i Damirom Vrbanovićem, osuđen na višegodišnju zatvorsku kaznu zbog financijskih malverzacija kojima su oštetili GNK Dinamo, Zoran Mamić opet je na klupi momčadi kluba kojeg će mnogi opisati kao ʻnjihov klubʼ.

Trenersku ulogu preuzima kao spasitelj; očekivana sila koja se iznenada pojavljuje i još jednom rješava stvar.

Nanovo će se u ulozi trenera predstaviti nedjeljnim derbijem na Maksimiru, u utakmici protiv Hajduka. Ovako ju je najavio:

“Dva najveća hrvatska kluba bez obzira na trenutnu situaciju, lošu formu i jedne i druge ekipe, vjerujem da će biti kvalitetan i dobar nogomet. Želim se fokusirati na našu momčad, da budemo brzi, okomiti i efikasni, da se veselimo i uživamo u toj utakmici. Ne igraju se često ovakve utakmice pa treba iskoristiti svaki ovakav trenutak koji ti život pruži da daš sve od sebe i budeš dobar.”

Upitan kako će mu momčad igrati protiv Hajduka odgovorio je:

“Nešto će se pitati i Hajduk iako se ja želim koncentrirati na nas. Želimo igrati ofenzivno, agresivno, stvarati šanse i zabijati golove i vjerujem da će momčad ispuniti zahtjeve koje stavimo pred nju.”

Problema u momčadi ima. Spomenuo je Petkovića i Leovca, kartoniranog “malog” Gvardiola, a za ostale rekao da su u konkurenciji.

Najava utakmice stigla je još jučer iz Splita odakle je trener Igor Tudor poručio:

“Radilo se dobro ovaj tjedan. Nakon puno vremena napokon tjedan rada, momci su dobro radili. Derbi je posebna utakmica, nevezana za stanje na tablici i trenutačnu formu. Idemo odigrati dobru utakmicu.”

Upitan da prokomentira Mamićev povratak na Dinamovu klupu kazao je da na to nema komentara, a dodao i da očekuje dobru igru svoje momčadi u Maksimiru. Ali prvo je objasnio što je to uopće dobra igra.

“Pojam igre je širok i interesantan. Moglo bi se diskutirati što je to igra, tko igra dobro, a tko ne. Dalo bi se na primjerima svih momčadi u ligi analizirati tko igra dobro, koji su to parametri koji na to ukazuju. Pričamo li o volji, želji i trci, ne znam imate li podatak, momčad je stalno između 110 i 115 kilometara po utakmici, znači trke ima.”

“Drugi parametri, psihološke, mentalne naravi… Onaj tko je u nogometu zna da je to važna stavka o kojoj oni koji su izvan nogometa malo pričaju. U jednom trenutku jedan igrač je jedan, u drugome nije isti. U ovoj ekipi je to tako. Možda na nivou Milana ili Juventusa se to toliko ne odrazi, a ovdje se niz rezultata, boljih ili lošijih, odražava na taj segment. Dodamo li tome medijsko praćenje kluba, a ako su te vijesti vezane za klub stalno negativne, onda to ima prilično jak utjecaj na momke koji igraju.”

Kaže da to što je rekao nije kritika, već samo da igrači prate vijesti koje se na njih odnose.

O Dinamu…

“Promjena će im sigurno biti vrsta pozitivnog šoka. Mogu samo pretpostavljati što je trener mogao napraviti u sedam dana, ali znam da će ići maksimalno. Mi moramo misliti na sebe, napraviti dobru predstavu i izgledati kao dobra ekipa. Uvijek je lijepo igrati u debiju, nadam se da će igrači biti u tom mentalnom sklopu i u tom duhu.”