Svaki dio Manchestera svog sjevernjaka ima: Rasmus Højlund stiže na potpis s Unitedom

Spominju se iznosi od oko 70 milijuna eura uz bonuse, što bi bio šesti najveći Unitedov ulazni transfer u povijesti. Ogroman je to iznos za tek 20-godišnjeg napadača, ali Højlundov uspon praktički je astronomski u zadnje dvije godine.

Rasmus Højlund is now travelling to England in order to undergo main part of medical tests as new Manchester United player later today 🚨🔴🛩 #MUFC

Documents exchanged between clubs, Højlund will sign until June 2028 with option for further season. pic.twitter.com/D8KfCnrybn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2023