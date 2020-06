Svako svoju glavu čuva: koronavirus poharao je Rostov, ali Soči nije pristao na odgodu utakmice

U 23. kolu ruskog prvenstva večeras se sastaju Soči i Rostov. Rostov, trenutno četvrta momčad na tablici, protiv Sočija koji se nalazi osam mjesta niže, neće imati — blago rečeno — status favorita.

A razlog je jednostavan. Na travnjak će istrčati Rostovi juniori.

Naime, unatoč tome što su čak šestorica igrača Rostova ‘pokupila’ koronavirus i što se cijela prva momčad nalazi u dvotjednoj izolaciji, u Sočiju nisu željeli pristati na odgodu utakmice.

Villains of the day: PFC Sochi

Despite 6 Rostov players coming down with COVID-19 and their first team squad going into 14 day quarantine, they have refused to postpone the match this evening, forcing Rostov to use their U18's.

Sochi CEO: "We need to think of ourselves." pic.twitter.com/pfZ2L03yyI

— Russian Football News (@RusFootballNews) June 19, 2020