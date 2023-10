Svašta smo večeras mogli očekivati, ali sigurno ne da će Maguire i Onana biti Unitedovi heroji

“Football, bloody hell”, davno je rekao Sir Alex Ferguson. E, pa sigurno su se mnoge pristalice Manchester Uniteda sjetile tih znamenitih riječi nakon svega čemu su svjedočili u večerašnjem dvoboju Lige prvaka protiv Københavna.

To da dansku momčad United dobije kod kuće s 1-0 ne bi inače trebalo biti ništa čudno, ali do toga je stigao na krajnje dramatičan način i na pogon onih od kojih to i ne biste baš očekivali. Odnosno, na pogon onih najosporavanijih.

Harry Maguire i Andre Onana definitivno su predmet kritika, poruge i sprdnje zbog svojih reakcija i partija u dresu Uniteda, ali Erik Ten Hag očito im vjeruje pa obojicu uvrštava u prvu momčad. I to mu se vratilo u najvažnijem trenutku, kada je Manchester hvatao nasušno potrebnu pobjedu u Ligi prvaka nakon početna dva poraza. Danci su dugo odolijevali na Old Traffordu koji i dalje oplakuje Sir Bobbyja Charltona, a i sami su gosti složili par zaista dobrih situacija. Moglo bi se i kazati da su gosti iz Kopenhagena bili i bolja momčad u prvih 50-ak minuta, ali onda je ipak krenuo United. MAN UNITED'S 𝑯𝑬𝑹𝑶 OF THE NIGHT 🧤👑 pic.twitter.com/PPQt8hAtuv — 433 (@433) October 24, 2023 Gol je ipak pao u 72. minuti. Christian Eriksen poslao je ubačaj nakon odbijenog kornera koji je zavio u crno njegove sunarodnjake, a Maguire je tu loptu spremno dočekao na petercu i bacio Old Trafford u trans. Prvi je to Maguireov pogodak za Crvene vragove od veljače 2022. i pobjede nad Leedsom kada je na klupi još bio Ralf Rangnick. I činilo se sve do duboke nadoknade da će to biti dovoljno domaćinu, ali Scott McTominay opet je skoro ispao tragičar. Škot je u ligaškom dvoboju protiv Sheffield Uniteda za vikend zabio pa skrivio penal, a sada je prvo promašio gotovo pa prazna vrata, a onda opet skrivio penal. Loptu je uzeo Jordan Larsson, sin mnogo poznatijeg Henrika Larssona koji je i proveo jednu posudbu u Unitedu 2007. godine, ali u sedmoj minuti nadoknade Jordanu je udarac s bijele točke skinuo Onana koji se tako krenuo iskupljivati za silne gafove i kritike. United je tako upisao prva tri boda i sada je treći u skupini A s bodom iza Galatasaraya. Danski prvak je na dnu s jednim bodom osvojenim na gostovanju u Turskoj.

