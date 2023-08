Sve ceste vode u Rim, pa i iz Narone: 16-godišnji Pavle Šarac ostvario je transfer iz Neretve u Romu

Welcome to Roma, Pavle Sarac! 🤝

The 16-year-old Croatian midfielder joins the club’s Under-17 squad from NK Neretva Metkovic!#ASRoma pic.twitter.com/vlCwqxViKU

— AS Roma English (@ASRomaEN) August 10, 2023

Inače, Šarac je u prošloj sezoni bio već i član Neretvine seniorske momčadi, iako zbog svojih mladih godina nije mogao nastupati u službenim utakmicama. No, zato je bio vrlo aktivan u kadetskom sastavu, i to na poziciji veznog igrača. U Romi će ga dočekati trener Gianluca Falsini, koji se već specijalizirao za rad s mlađim uzrastima.