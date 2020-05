Sve ide prema planu: Chiefsi su ‘aktivirali’ petu godinu rookie ugovora Patricka Mahomesa

Korak po korak prema očekivanom ishodu.

Kansas City Chiefsi ‘aktivirali’ su petu godinu rookie ugovora Patricka Mahomesa koji bi u 2021. godini tako trebao zaraditi oko 24 milijuna dolara. Naravno, riječ je o brojci koja će biti točna ako Chiefsi i Mahomes u međuvremenu ne dogovore ekstenziju ugovora. Rok (prvi) za taj dogovor je 3. svibnja.

The #Chiefs have exercised the fifth-year option for star QB Patrick Mahomes, source said. Now under contract through 2021… and the team hopes for much longer. The biggest no-brainer imaginable.

— Ian Rapoport (@RapSheet) April 30, 2020