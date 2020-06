Sve je isto k’o i lani: Dinamo je šest kola prije kraja i matematički osigurao titulu

Dinamo je i formalno novi-stari prvak, nakon što je Lokomotiva u Kranjčevićevoj pobijedila Hajduk 3-2. Također, klubu iz Maksimira na ruku je išao i rezultat iz ranije utakmice, odnosno poraz Rijeke u Koprivnici od Slaven Belupa 1-0.

Dakle, to je to. Šest kola prije kraja prvenstva Dinamo je Rijeci i Osijeku pobjegao na 20 bodova, Lokomotivi na 19, i to ne samo svojom zaslugom. Ali ključni bod — ispada — osvojen je jučer u Gorici u remiju 0-0.

Riječ je o četrnaestoj tituli u posljednjih petnaest godina i prvom trofeju Igora Jovićevića na Dinamovoj klupi.

DINAMO JE MATEMATIČKI OSIGURAO NASLOV PRVAKA HRVATSKE! 🏆🥇💪🏻😎👏🏻🎉🎉🎉⚽️💙 #dinamozagreb pic.twitter.com/zX7XtSoBAX — GNK Dinamo (@gnkdinamo) June 21, 2020

Zanimljivo, Dinamo je titulu matematički prošle sezone također potvrdio šest kola prije kraja prvenstva. Tada je Dinamova momčad pod vodstvom Nenada Bjelice u Koprivnici pobijedila Slaven Belupo 1-0.

Sve je isto k’o i lani, reklo bi se.

Proslava je tako na rasporedu iduće subote kada u Maksimir stiže Osijek…