Sve je manje nepoznanica u NBA ligi: Na Istoku su puna sva mjesta, na Zapadu se čeka osmi putnik

Slika doigravanja za naslov prvaka u NBA ligi sve je jasnija.

Brooklyn Netsi i Orlando Magic zauzeli su posljednja dva mjesta Istočne konferencije, Brooklyn pobjedom protiv Sacramento Kingsa (119-106), a Orlando iskoristivši peti uzastopni poraz Washington Wizardsa u nastavku sezone. Ovaj je upisan od New Orleans Pelicansa koji su slavili 118-107.

Imao je Orlando šansu pobjedom protiv Philadelphia 76ersa ostvariti željeno, no poraz 101-108 za tu je momčad postao bezbolan nekih pola sata kasnije kada je završio susret Pelicansa i Wizardsa koji su i dalje bez pobjede u ʻbalonuʼ.

Navedeno znači da Netsi i Magic još moraju raspraviti tko će od njih zauzeti sedmo mjesto, a tko kao osmoplasirani u doigravanje krenuti protiv Milwaukee Bucksa. U ovom trenutku Netsi stoje uvjerljivije u nadi da će izbjeći prve favorite Istoka.

The @BrooklynNets & @OrlandoMagic both clinch a spot in the #NBAPlayoffs on Friday! #WholeNewGame pic.twitter.com/nC9MggywcE

— NBA (@NBA) August 8, 2020