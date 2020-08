Sve ostaje u ‘obitelji’: Jason Tindall imenovan je novim Bournemouthovim menadžerom

Jason Tindall imenovan je danas novim Bournemouthovim menadžerom. Kao dugogodišnji suradnik Eddieja Howea, koji je klub napustio nakon ispadanja Bournemoutha iz Premier lige, Tindall će iduće sezone pokušati vratiti klub u kojem je proveo 18 godina kao igrač i trener u elitu.

Howe i Tindall bili si zaslužni za tri promocije Bournemoutha u šest godina, a u Premier ligi uspjeli su se zadržati pola desetljeća.

“Čast je i privilegija preuzeti jedan ovako veliki nogometni klub”, rekao je danas Tindall. “S obzirom na uspjeh koji je klub postigao u zadnjih 12 godina, s Eddiejem na čelu i sa mnom kao njegovim pomoćnikom, sigurno neću sve razoriti i krenuti od nule. Bio bih budala kada bih napravio tako nešto.”

Tindall je potpisao trogodišnji ugovor.

