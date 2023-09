Sve po starom na Old Traffordu: United nedavno ugostio osuđenog pedofila, sada se ispričao

No, klupska reputacija ne prestaje se narušavati pa je u javnost procurio još jedan vrlo neugodan slučaj. Naime, engleski mediji su otkrili kako je United u ožujku prošle godine na svojem stadionu ugostio Geoffa Konopku, dugogodišnjeg menadžera klupske ženske ekipe prilikom prvenstvene utakmice Manchesterovih dama i Evertona. Crveni vragovi su, pritom, slavili Konopku na svojim službenim stranicama, ističući njegove brojne uspjehe kroz godine, a posvetili su mu i mjesto u muzeju.

Ako se pitate što je tu sporno, dovoljno je još dodati ključnu informaciju — a ona glasi da je Konopka osuđeni pedofil. Naime, spomenuti strateg 2011. je osuđen na četiri godine zatvora zbog maltretiranja i nedoličnog ponašanja nad djevojkama mlađim od 16 i 14 godina.

🚨💣 Manchester United made convicted pedophile Geoff Konopka 'guest of honor' at Old Trafford and celebrated his career despite him being banned from the game: Club 'were unaware women's coach got four years for offenses against girls. [@MailSport] pic.twitter.com/v6KrPyaouM

— Football Talk (@FootballTalkHQ) September 7, 2023