Sve po starom: Samuel Umtiti ozlijedio je koljeno i vjerojatno propušta ostatak sezone

Samuel Umtiti ponovno je ozlijeđen.

U pitanju je lijevo koljeno s kojim Umtiti muku muči — više-manje neprestano — od 2018. godine.

Što je točno posrijedi nije poznato, osim da Barcelonin stoper osjeća bol u lijevom koljenu i da će metoda liječenja biti konzervativna, što znači da će vjerojatno propustiti ostatak sezone.

Samuel Umtiti is suffering from discomfort in his left knee. It's unlikely he'll feature in La Liga again this season. [@Alfremartinezz]

