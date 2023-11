Sve se može kad imaš igrače koji su stasali u HNL-u: Albanija po drugi put u povijesti izborila Euro

Zbog svega toga, večeras se mogla očekivati potvrda plasmana protiv Moldavaca, a ona se i dogodila — Albanci odigrali 1-1, a time se vraćaju na europsku scenu prvi put nakon Eura 2016 koji se odigrao u Francuskoj. Orlovi su večeras poveli pogotkom iskusnog Sokola Cikalleshija iz kaznenog udarca u 25. minuti, ali ipak nisu uspjeli pobijediti; konačni rezultat postavio je Vladislav Babohlo tri minute prije isteka 90..

🇦🇱 Albania will play at EURO 2024!

Draw away at Moldova was enough for Albania to secure Top 2 place in Group E and spot at EURO 2024.

Albania will most likely be placed in Pot 2 at the group stage draw. pic.twitter.com/GkHsNVVjfQ

