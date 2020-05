Sve što sanjam, to si ti: Metta World Peace baš jako želi biti trener New York Knicksa

Čime se u posljednje vrijeme bavi Metta World Peace?

Pa, uglavnom promocijom mobilne aplikacije XvsX koja ima funkciju spajanja ‘basketaša’, odnosno svih onih koji košarku žele igrati na betonu ili gumi iako nemaju svoju standardnu ekipu. Nešto o tome saznali smo zahvaljujući Joshu Martinu s portala CloseUp360 koji je objavio transkript između Metta World Peacea i Barona Davisa, vođen u Chicagu na Business Inside the Game sumitu, neposredno prije pandemije koronavirusa.

A saznali smo i da mu se još neke neobične ideje motaju po glavi.

Metta World Peace really, really wants to coach New York #Knickshttps://t.co/4sH3zu68V9 — Knicks Nation (@KnicksNationCP) April 30, 2020

“Jako sam ponosan na New York”, rekao je Metta World Peace koji je inače iz Queensa, točnije iz javnog stambenog naselja Queensbridge, još točnije iz — geta. “Svaki put kada New York Knicksi traže trenera, pomislim… Nije da me posebno briga, ali prihvatio bih ponudu. To je jedini posao koji želim.”

Citirane riječi zapravo su izrečene u kontekstu mogućnosti da Metta World Peace jednom postane trener košarkaške momčadi St. John’sa, na svom bivšem koledžu. Ali brzo se prešlo na ambicioznije planove.

Nije mu prvi put, također.

Kada je David Fizdale u prosincu prošle godine dobio otkaz, Metta World Peace oglasio se na Twitteru. Zapravo, sam se kandidirao za prazno mjesto na klupi Knicksa.

“Apsolutno bih u Garden uvezao taj ulični mentalitet. Crvena opeka, žestoki pristup, ajmo. Queensbridge. To bi bilo idealno za sve ljude poput mene. Dolazak ravno iz džungle i uzimanje titule s Knicksima”, napisao je Metta World Peace tada. Kasnije je tvitove obrisao.

A i nama se svašta mota po glavi u ovim okolnostima. Pa tko zna, zašto ne? Kad je već u Madison Square Gardenu bal…