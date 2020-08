Sveti Iker rekao je dosta: Casillas se s naslovom portugalskog prvaka oprostio od nogometa

Iker Casillas nije htio prisustvovati ceremoniji proslave prvaka, ali njegovi suigrači iz Porta bili su jasni: i on je zaslužio naslov prvaka koji su zajedno osvojili.

To znači da je legendarni španjolski golman otišao u mirovinu na najbolji mogući način: trijumfalno.

Casillas je kao kapetan vodio Španjolsku do naslova svjetskih prvaka 2010. te dva uzastopna naslova europska prvaka, 2008. i 2012. Sada, s 39 godina i nakon što je nadjačao srčani udar, odlazi u konačnu mirovinu.

Sveti Iker, kako su mu tepali u španjolskoj prijestolnici, karijeru je stvorio kao vođa najveće Furije svih vremena, možda i najbolje reprezentacije koju smo ikada imali prilike gledati, ali bio je i ikona Real Madrida, za koji je nastupao od 1999. do 2015. godine.

