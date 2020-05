Svetkovina za nastavak prvenstva: El Gran Derbi u lipnju ponovo otvara španjolsku Primeru?

S olakšavanjem mjera društvenog udaljavanja diljem Europe, nacionalni savezi i lige sve ozbiljnije planiraju povratak na terene.

Bundesliga bi ove subote prva od velikih europskih liga trebala otvoriti svoja vrata nogometu (ali ne i publici na stadionima), a u Engleskoj su planovi pod imenom Project Restart dobili vjetar u leđa Vladinom objavom da bi se organizirani sport mogao ponovo igrati u lipnju.

Španjolska je, izgleda, sljedeća zemlja koja planira ponovo započeti svoju nogometnu sezonu. Koliko je to pametno s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju je upitno, ali za tu problematiku ovdje nemamo niti vremena niti mjesta.

According to reports from Cadena SER and AS, LaLiga may look to kick off again with a glorious fixture…

It would take place on the evening of Friday 12th June if all goes according to plan 📆

