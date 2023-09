Svi kod Saudijaca, a on će u Katar: Philippe Coutinho stigao je na posudbu u Al-Duhail

Zato je pretprošle sezone stigao na posudbu u Aston Villu gdje je u početku čak bio i dobar, ali prošle je sezone u 22 nastupa zabio tek jedan gol i kod Unaija Emeryja pao je u drugi plan. Tražilo se rješenje i izlazak iz Birminghama, Coutinho je ove sezone skupio dva nastupa i 24 minute, a onda se posao dogovorio.

Official, exclusive story confirmed. Qatar side Al Duhail have completed Philippe Coutinho deal from Aston Villa 🇧🇷🇶🇦

Loan move, 100% salary covered. pic.twitter.com/fGAkZd1AI0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2023