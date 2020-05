Svi koji su igrali fantasy suosjećaju: Vic Fangio ostao je bez internetske veze uoči početka drafta

Vjerojatno je bilo više onih koji su se pribojavali nečega sličnog, ali na koncu je ozbiljnu dozu strepnje morao ‘progutati’ Vic Fangio, trener Denver Broncosa. Naime, kao što je poznato, prva runda ovogodišnjeg NFL drafta održana je sinoć u posebnim uvjetima — na daljinu, maltene s kauča.

Generalno, što se tiče samih izbora, nije bilo nekih posebnih iznenađenja —Cincinnati Bengalsi, jasno, prvim su pickom birali Joea Burrowa. Iznenađenja je, dakle, trebalo tražiti u uvjetima u kojima je draft održan.

Što se dogodilo Fangiju? Pa, nama je, recimo, osjećaj dobro poznat, doduše u posljednjih nekoliko godina igranja ove ili one fantasy lige problemi su svedeni na minimum.

Vic Fangio said everything “went out” 5 minutes before the draft. His TV, his internet, everything. He said some Comcast guys came and fixed it. As Fangio was telling the story to us, Elway was dying laughing.

— James Palmer (@JamesPalmerTV) April 24, 2020