Svi mu broje greške, Keane bi ga prebio, a neki se pitaju je li vrijeme da Henderson zamijeni De Geu

David de Gea u petak je protiv Tottenhama ponovno pokazao nesigurnost koja je suparniku donijela prednost na semaforu. Zapravo, mišljenje je legendarnog kapetana Manchester Uniteda Roya Keanea, pogodak koji je primio svaki bi dokazani vratar obranio. Ne i Španjolac za kojeg Keane kaže… svašta.

Keane svoj bijes nije sručio samo na De Geu, premda za njega baš ništa lijepoga nije imao za reći nakon primljenog gola, već i na kapetana momčadi Harryja Maguirea kojeg također krivi za Unitedov primljeni pogodak.

“Ne bih ih nakon utakmice pustio u autobus. Vraćali bi se taksijem. Trebali bi od srama pognuti svoje glave”, izjavio je sedmerostruki engleski prvak govoreći o kiksevima sklonom De Gei i braniču koji obnašao ulogu kapetana, istu onu koju je Keane zavrijedio brobenošću i agresijom između dva šesnaesterca i nosio je od 1997. do odlaska 2005.

Roy Keane: "I'm sick to death of this goalkeeper. I would be swinging punches at half-time. I am flabbergasted." pic.twitter.com/FKmGLSZcYY

— Squawka News (@SquawkaNews) June 19, 2020