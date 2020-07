Svi pišu da je Ribéry preuzeo ulogu posrednika u dovođenju Mandžukića i Götzea u Fiorentinu

Ne tako davno Franck Ribéry, Mario Mandžukić i Mario Götze dijelili su svlačionicu minhenskog Bayerna. Potonja dvojica danas su u statusu slobodnih igrača, a prvospomenuti se svim silama trudi raditi na njihovom novom ujedinjenju.

Tvrde to njemački i talijanski mediji, a prenosi portal Football Italia koji navodi da je francuski nogometaš preuzeo ulogu neslužbenog posrednika u pregovorima s nekadašnjim suigračima. Okupit bi ih volio, jasno, u Fiorentini čiji je i sam član.

