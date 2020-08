Svi pričaju o Portlandovu triju McCollum-Lillard-Melo, ali sinoć se istaknuo i Jusuf Nurkić

Više od godinu dana nije bio na parketu zbog loma noge, a sada se vraća u prilično dobroj formi…

Portland Trail Blazersi poziv u Disney World shvatili su ozbiljno i žele pod svaku cijenu uhvatiti doigravanje, a sinoć su napravili dobar korak prema tome trijumfiravši nakon produžetka nad Memphis Grizzliesima, trenutno osmoplasiranom momčadi Zapada.

U pobjedi (140-135) najviše su se istaknuli C.J. McCollum (33 poena, tri skoka i šest asistencija) i Damian Lillard (25 koševa, pet skokova i devet asistencija) koji su u produžetku utrpali ukupno 10 od 16 Portlandovih poena i donijeli mu pobjedu nad franšizom iz Tennesseeja. Košarkaškim sladokuscima definitivno će izmamiti osmijeh na lice partija Carmela Anthonyja koji je podsjetio na svoje najbolje dane zabivši 21 poen uz šut iz igre od 70 posto, ali svoj obol slavlju dao je i Jusuf Nurkić.

Today was the 6th time Damian Lillard, CJ McCollum and Carmelo Anthony have each scored 20 points in a game this season.

The Trail Blazers are now 6-0 in those games. pic.twitter.com/rtOcU392e2

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) July 31, 2020