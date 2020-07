Svi pričaju o Vettelovom prelasku u Racing Point. On djeluje neodlučno, no ne odbacuje tu ideju

Meksički vozač Sergio Pérez, koji trenutačno nastupa u Formuli 1 za momčad Racing Point, mogao bi uskoro potražiti drugog poslodavca, ako razgovori između njegove sadašnje momčadi i četverostrukog svjetskog prvaka Nijemca Sebastiana Vettela završe dogovorom o suradnji.

“Koliko ja znam, još uvijek imam ugovor. Vidjet ćemo što će se dogoditi u sljedećim tjednima”, izjavio je Pérez na konferenciji za medije uoči nedjeljnog nastupa na Velikoj nagradi Mađarske.

No, do kraja srpnja se to može promijeniti. Naime, objavljeno je da u Perezovom ugovoru postoji klauzula o raskidu, koja može biti aktivirana do kraja ovog mjeseca. Naravno, uz milijunsku odštetu.

Sebastian Vettel je nakon razlaza s Ferrarijem u potrazi za opcijom koja bi ga zadržala u svijetu Formule 1, no mjesta u velikim momčadima su popunjena za sljedeću sezonu. Racing Point je momčad srednje razine, ali kako će od sljedeće sezone nositi ime Aston Martin, a povezana je s Mercedesom preko motora koji koristi u svojim bolidima, dobar je kandidat za novog Vettelovog poslodavca.

Sebastian Vettel says he is in no hurry to make a decision on his future after being linked with a move to Racing Point next season https://t.co/3JEulHmnnQ

— Andrew Benson (@andrewbensonf1) July 16, 2020