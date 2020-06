Svi se pitaju može li Bayern srušiti rekord iz sezone 1971./72. Zadrži li prosjek, srušit će ga

Trideset utakmica odigrano je u njemačkom nogometnom prvenstvu koje će nakon četiri kola zaključiti još jednu sezonu s epilogom kakav viđamo sedam uzastopnih godina. Bayern će, u to nitko ne sumnja premda matematika sugerira i drugačiju mogućnost, osvojiti 30. naslov njemačkog prvaka, no pitanje kojim se mnogi bave jest sljedeće — hoće li to napraviti i kao najefikasnija momčad ikad.

U sezoni 1971./72. najjača bavarska momčad zaključila je sezonu s tri boda više od Schalkea i omjerom od 24 pobjede, sedam remija i tri poraza. Zabili su nogometaši minhenske momčadi 101 — sam Gerd Müller 40, odnosno dva više no što je momčad cijele sezone primila — i ta brojka do danas predstavlja bundesligaški golgeterski rekord.

Bayern u ovome trenutku ima 22 pobjede te po četiri remija i poraza uz razliku pogodaka 90-30 pa ne čudi učestalo pitanje je li famoznih 101 dohvatljivo. Borussia Mönchengladbach (kod kuće), Werder (gostujuća), Freiburg (kod kuće) i Wolfsburg (gostujuća) dat će odgovor.

The record for most goals scored by a team in one season is 101 (Bayern 1971/72) 🏅

⚽ This season, they've scored 90

📆 There are four games left

❓ Record incoming? pic.twitter.com/YgBBVT8CZ8

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) June 7, 2020