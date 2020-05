Svi uvjeti su ispunjeni: među premierligaškim igračima i osobljem više nema zaraženih

To je to. Sada se može reći da se Premier liga i službeno vraća 17. lipnja utakmicama između Manchester Cityja i Arsenala, odnosno Aston Ville i Sheffielda.

Stigli su, naime, rezultati četvrte runde testova na koronavirus među premierligaškim igračima i osobljem. Testirano je ukupno 1130 ljudi i među njima — nema niti jednog zaraženog.

BREAKING: 0 positive results from 1130 samples in Round 4 of Premier League #COVID testing.

Follows:

– 4 positives (3 clubs) from 1008 in R3

– 2 positives (2 clubs) from 996 in R2

– 6 positives (3 clubs) from 748 in R1

Total 12 positives from 3882 tests@TheAthleticUK

— David Ornstein (@David_Ornstein) May 30, 2020