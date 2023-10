Švicarcima je umalo otkucao sat. Još u 89. minuti gubili su 3-1, na kraju su remizirali s Bjelorusima

🇨🇭28’: Xherdan Shaqiri ⚽️

🇧🇾 61’: Max Ebong ⚽️

🇧🇾 69’: Denis Polyakov ⚽️

🇧🇾 84’: Dmitri Antilevski ⚽️

🇨🇭89’: Manuel Akanji ⚽️

🇨🇭90’: Zeki Amdouni ⚽️

Šok bi time bio još i veći jer je Švicarska lider ove skupine, a Bjelorusija je u prethodnih sedam kola skupila tek pet bodova, odnosno gotovo triput manje od svojeg večerašnjeg suparnika. Trebalo je samo izdržati u završnih 10-ak minuta, što gosti ipak nisu uspjeli, jer je u 89. zaostatak smanjio Manuel Akanji, a u 91. ga posve anulirao Zeki Amdouni, nakon katastrofalne reakcije golmana Sergeja Ignjatoviča.

Treći je to remi za Švicarce u posljednja četiri kola u ovim kvalifikacijama. čime su dobrano pokvarili svoj sjajan start. No, i dalje su na vrhu skupine, iako bi ih mogla večeras preskočiti Rumunjska, u slučaju vrlo izglednog slavlja protiv fenjeraša Andore. S druge strane, Bjelorusi su sada i matematički ostali bez šansi za plasman u Njemačku, no zasigurno će ih više od toga zaboljeti ova ispuštena pobjeda…