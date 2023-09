Sviđaju im se Hrvati: Fabrizio Romano niotkud javio da Borna Sosa prelazi u Ajax

Poznati Talijan na svojim je društvenim mrežama ekskluzivno javio da Borna Sosa, koji je već pet godina u Stuttgartu, na posljednji dan prijelaznog roka odlazi u Ajax. Nizozemski velikan navodno je već sve dogovorio s Nijemcima, a Zagrepčanin je na putu prema Amsterdamu gdje bi trebao obaviti liječnički pregled.

Uostalom, Ajaxov trener Maurice Steijn na današnjoj je presici i potvrdio kako se nada da će se posao dovršiti i to sljedećim riječima:

“Imao sam dvojbe oko pozicije lijevog beka, a onda se otvorila ova mogućnost”, naglasio je. “Nadamo se uskoro dovršiti papirologiju.”

EXCLUSIVE: Ajax are set to sign Borna Sosa, here we go! Surprising move for Croatian fullback already on his way to medical 🚨⚪️🔴 #DeadlineDay

Verbal agreement sealed between clubs as Borna signs later today. 🏄🏼‍♂️🇭🇷 pic.twitter.com/v6B4xKAXhj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2023