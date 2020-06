Svijet reagira na vijest o Đokovićevoj zarazi. Mnogi upućuju kritike na njegov račun

Novak Đoković ima koronavirus. Vijest o pozitivnom nalazu objavljena je prije otprilike sat vremena, a naslovnice svjetskih medija pune su reakcija na zarazu najboljeg svjetskog tenisača. Kao i društvene mreže…

Podsjetimo, srpski tenisač testiran je pri dolasku u Beograd iz Zadra gdje je se natjecao u Adria Touru, egzibicijskom natjecanju koje je i organizirao, a koronavirus ondje je buknuo: prvo je objavljeno kako je zaražen Grigor Dimitrov, zatim Borna Ćorić, pa Viktor Troicki koji se natjecao u beogradskom izdanju turnira i, naposljetku, Đoković.

“Odmah po dolasku u Beograd testirani smo. Moj i Jelenin rezultat je pozitivan, dok su nalazi naše djece negativni”, napisao je. “Sve što smo činili prošlih mjesec dana radili smo čistog srca i iskrenih namjera. Naš turnir trebao je ujediniti regiju, poslati poruku solidarnosti i samilosti. Trebao je pružiti priliku etabliranim tenisačima u regiji i onima u usponu, pružiti im kompetitivni tenis dok su službena natjecanja u pauzi zbog pandemije koronavirusa. Sve se izrodilo iz humanitarne ideje, svi prihodi trebali su biti dani potrebitima i bilo mi je toplo oko srca kada sam vidio kako su ljudi reagirali.”

“Turnir smo organizirali kada je virus oslabio vjerujući da su uvjeti postignuti. Nažalost, on je još prisutan, a još se uvijek učimo živjeti s novom realnosti. Nadam se da će se stvari s vremenom olakšati kako bi se mogli vratiti životima kakvi su bili prije. Neizmjerno mi je žao zbog svih individualnih slučajeva zaraze. Nadam se da nikome neće zakomplicirati zdravstveno stanje i kako će svi biti dobro. Ja ću iduća dva tjedna provesti u samoizolaciji, a ponovno će me testirati za pet dana”, zaključio je proslavljeni tenisač…

Naravno, želje za oporavkom, kako bi i trebalo biti, prevladavaju na društvenim mrežama. Ali, uz svu podršku, mnogi smatraju kako je Đoković pokazao neodgovornost te kako se događaj pred velikim brojem gledatelja, s feštama i popratnim sadržajem, nije trebao održati. Nick Kyrgios, koji je jučer otvoreno kritizirao Đokovića, reagirao je prvotno ovako:

A zatim spomenuo kako se “moli za sve igrače koji su se zarazili”, ali i da ga “nitko ne mrzi zbog njegovih ‘neodgovornih’ ili ‘stupidnih’ radnji” jer je potonji video šlag na tortu…

Prayers up to all the players that have contracted Covid – 19. Don’t @ me for anything I’ve done that has been ‘irresponsible’ or classified as ‘stupidity’ – this takes the cake. https://t.co/lVligELgID — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 23, 2020

Neki drugi korisnici Twittera, posebno u novinarskoj sferi, bili su rječitiji u svojim prvotnim reakcijama…

Novak Djokovic making an impressive attempt to win the idiot of 2020 award. — Charles Watts (@charles_watts) June 23, 2020

Now World number one Novak Djokovic tests positive for COVID-19. Who said it’s getting better.. — Manak Gupta (@manakgupta) June 23, 2020

The Novak Djokovic story is so fucking infuriating. His ignorance and arrogance could literally kill people and his response is the frankly insulting "Everything we did, we did with a pure heart." — Nooruddean (@BeardedGenius) June 23, 2020

2020 is so upside down that nick kyrgios is making perfect sense and novak djokovic is doing outrageously silly things — Gaurav Kalra (@gauravkalra75) June 23, 2020

The Adria Tour has been a tragic lesson in rushing the return to normal in sport. Novak Djokovic organised a tennis tournament where adherence to social distancing has been minimal. He and several others, including one player’s pregnant wife, have now tested positive for Covid. https://t.co/ojbeIR9wns — John Burn-Murdoch (@jburnmurdoch) June 23, 2020

When i say "adherence to social distancing has been minimal", the players went out clubbing in Belgrade last week after the tournament finished. Obviously wishing everyone a full and fast recovery, but decision-making throughout this one was dreadful https://t.co/3g2AxcOAH5 — John Burn-Murdoch (@jburnmurdoch) June 23, 2020

Novak Djokovic has A LOT to answer for His reckless actions along with others will have a serious impact on aiding the spread of coronavirus, as we are already witnessinghttps://t.co/qllH2ndZ3L pic.twitter.com/E1HGAR29ec — Jack de Menezes (@JackdeMenezes) June 23, 2020

Opća zavrzlama…