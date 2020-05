Svjetske prvakinje poražene u sudnici: odbijen je zahtjev Amerikanki za izjednačavanjem plaća

Američke nogometne reprezentativke doživjele su svoj prvi ozbiljan poraz u posljednjih nekoliko godina. Međutim, ovaj se nije dogodio na terenu nego u sudnici.

Naime, kalifornijski sudac Gary Klausner odbacio je njihovu tužbu i tvrdnju da su plaćene manje od muških kolega te presudio u korist Američkog nogometnog saveza. Klausner je presudio kako nogometašice nisu s dovoljno dokaza potkrijepile tvrdnju da od Saveza dobivaju manje novaca.

Jedini spor koji još nije razriješen je onaj u kojemu nogometašice, svjetske prvakinje iz Francuske prošle godine, tvrde da su diskriminirane što se tiče uvjeta putovanja, osoblja i smještaja.

A judge has dismissed most of #USWNT players' claims in their equal pay lawsuit against the U.S. Soccer Federation.

Details: https://t.co/q4uWLE31nE pic.twitter.com/H4VFDS1Q79

— The Equalizer (@EqualizerSoccer) May 2, 2020