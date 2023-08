Svjež poput pariške kobasice: Luis Enrique odradio je predstavljanje u PSG-u

Sa svime time ukoštac će se uhvatiti Enrique koji je posljednji angažman imao na klupi španjolske reprezentacije, a u Parizu je potpisao do 2025. godine.

“Oduševljen sam što sam stigao u Pariz kako bih ondje doživio novo iskustvo”, izjavio je Luis Enrique na predstavljanju. “Tako je uzbudljivo upoznati nove ljude, živjeti u ovom gradu, naučiti novi jezik i, iznad svega, trenirati PSG.”

Official, confirmed. Luis Enrique signs as new Paris Saint-Germain on two year contract. ✅🔴🔵 #PSG pic.twitter.com/6InYNJqGrA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2023