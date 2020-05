Tajanstvena TV prava: Brbić razočaran što HNS klubovima nije ništa htio reći o sadržaju ponuda

Jučer je (ponedjeljak, 11. svibnja) istekao rok za dostavu ponuda za pregovore oko kupnje televizijskih i povezanih prava za što je HNS objavio međunarodni poziv, a danas je održano otvaranje ponuda uz prisustvo predstavnika prvoligaških klubova, stoji u službenom priopćenju.

Savez otkriva kako je do zaključenja roka zaprimio sedam ponuda za kupnju (kako iz Hrvatske, tako iz inozemstva), a njihovom otvaranju nazočili su, HNS-ovi predstavnici, predstavnici prvoligaša te javnobilježnički prisjednik.

Međutim, cijela priča, prema navodima Sportskih novosti, sadrži još jedan detalj — predstavnici klubova, kako piše spomenuti list, nisu dobili uvid u ponude, kao ni njihove uvjete. Sve što su dobili, napominju SN, jest sedam zatvorenih kuverti na stolu i imena tvrtki koje su poslale ponude. U tekstu stoji kako su neki bili nezadovoljni takvim postupkom dok su drugi izrazili razumijevanje što se povjerljivosti podataka tiče. Sportske još pišu da, po neslužbenim informacijama, iz Hrvatske dolaze dvije ponude, a da su ostale iz inozemstva…

Eto što je o svemu imao za reći Hajdukov predsjednik Marin Brbić…

“Nekorektno je da su klubove zvali na otvaranje ponuda kad nam ništa nisu htjeli reći o sadržaju ponuda, bez obzira što smo potpisali izjavu o povjerljivosti”, komentirao je za Slobodnu Dalmaciju. “Ovako se klubove koristi kao paravan za transparentnost u situaciji kada očigledno prave transparentnosti nema. Time nijedan od tri problema na koje stalno upozoravamo nije riješen.”

U nastavku se detaljnije pozabavio navedenim problemima…

“Prvi je zadržavanje vela tajne, odnosno činjenica da ćemo stvarni sadržaj ponuda znati tek kada se okončaju pregovori, što znači da nemamo ni uvid, a još manje utjecaj na vođenje pregovora”, kaže Brbić. “Za nas, kao i za sve klubove to je prevažno pitanje i mi kao oni čiji se proizvod prodaje moramo biti uključeni u cjelokupni proces odabira. Drugi je to da se tv-prava Prve HNL nude na tako dugo razdoblje kao što je 10 godina, a u tako nepovoljnom trenutku kao što je svjetska pandemija koronavirusa. I treći problem je to što se tv prava prodaju u paketu cjelokupnog hrvatskog nogometa, uključujući neke utakmice reprezentacije, ženskog nogometa, futsala i mlađih kategorija, a da prethodno nismo utvrdili omjere koliko kome pripada.”

Hajduk, odnosno njegov šef, se izjasnio, a vidjet ćemo hoće li i ostali…