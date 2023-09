Tajna je u zvijezdama: Indijci optužuju Štimca da se u biranju igrača savjetovao s astrologom

Indijci pišu da se to dogodilo prije važne kvalifikacijske utakmice Plavih tigrova s Afganistanom za Azijski kup, a navodi se da je bivši hrvatski izbornik tada slao poruke astrologu iz Delhija Bhupeshu Sharmi kako bi mu dao mišljenje o pojedinim igračima koji su konkurirali za sastav. Da stvari budu još zanimljivije, navodno ih je spojio Indijski nogometni savez.

Indian Express tvrdi da je u posjedu poruka između Štimca i Sharme — navodi da ih ima blizu 100 — a list istovremeno propituje takve prakse zbog integriteta izbora momčadi, ali i činjenice da je u pripremi utakmice, kako oni pišu, sudjelovao netko tko s reprezentacijom nema veze.

Na tu se temu oglasio Kushal Das, tadašnji glavni tajnik Indijskog nogometnog saveza koji je, uostalom, otkrio Indian Expressu da je spojio Štimca sa Sharmom.

“Upoznao sam ga na sastanku”, rekao je Das o astrologu. “On je radio za dosta telekomunikacijskih kompanija i ličnosti iz Bollywooda. Prezentirali su to da astrološka vremena i trenutne faze igrača mogu motivirati ljude u donošenju ispravnih odluka. U tim trenucima brinuo sam se hoće li se Indija plasirati na Azijski kup i, iskreno, bio je i Igor. Nije to bila ugodna situacija. Za mene je najvažnija stvar bila kvalificiranje Indije. Pa sam rekao Sharmi da ću ga spojiti s izbornikom i da mi se, ako mu se svidi i misli da se njegove usluge mogu upotrijebiti, može javiti. Igor je bio uvjeren i bili su u Kalkuti.”

Last year, for Asian Cup qualifiers, #IndianFootball team was picked on advice of an astrologer.

Before each match, coach Igor Stimac shared players' birth dates, timings and places with the astrologer, who was paid RS 12-15 lakh by the AIFF.https://t.co/BykBhPrSio

