Tako blizu, a tako daleko: Cardiff je večeras slavio, ali u finale doigravanja ide Fulham

Fulham se na Craven Cottage vratio s dva gola u gostima i sačuvanom mrežom u prvoj utakmici doigravanja za plasman u Premier ligu protiv Cardiffa, a velški klub imao je poprilično nezavidan posao večeras u Londonu.

Nije bio neizvediv, ali naposljetku nije ni ostvaren.

Počelo je jako dobro: u osmoj minuti susreta domaći vratar Marek Rodák morao je intervenirati uslijed dalekometnog gostujućeg ubačaja. Odbio je loptu u korner iz kojeg je nabacio Joe Ralls, a u skoku se najvišim pokazao Curtis Nelson i doveo svoju momčad u prednost. Veliki optimizam vratio se u sastav Neila Harrisa pošto je uspio doći do ranog zgoditka i tako stići nadomak nadoknade rezultata, ali samo na 24 sekunde…

Fulham je izveo loptu s centra i krenuo u napad, a Bobby Reid je s desne strane poslao odličnu prizemnu loptu prema utrčalom Neeskensu Kebanu kojeg obrana Bluebirdsa, odnosno, Leandro Bacuna, nije uopće primijetila. Kongoanski reprezentativac nazvan po slavnom nizozemskom veznjaku tako je poentirao i zabio svoj četvrti pogodak iz posljednjih šest udaraca na gol, a time je nastavio svoju predstavu iz prve utakmice gdje je također zatresao mrežu.

8') Curtis Nelson 0-1 (2-1 agg.)

9') Neeskens Kebano 1-1 (3-1 agg.) Nothing but drama in the Promotion Playoffs. 😳 pic.twitter.com/ISttevRDED — DAZN Canada (@DAZN_CA) July 30, 2020

Izgledalo je kao da bismo mogli svjedočiti iznimno sadržajnim minutama, ali tempo je, zbog nekoliko prekida i Fulhamova povoljnog rezultata, do kraja poluvremena ponešto pao. Anthony Knockaert pritom se istaknuo u nekoliko situacija; prvo je u 33. minuti testirao gostujućeg čuvara mreže Alexa Smithiesa uputivši fin šut s nekih 20-ak metara, a u sudačkoj nadoknadi ponovno se okušao pred golom kada mu je na nogu sjeo odbijanac poslije udarca koji je prema suparničkom golu uputio Cyrus Christie. O dominaciji francuskog ofenzivca u prvom poluvremenu dovoljno govori činjenica da je uputio više udaraca i imao više dodira s loptom u suparničkom šesnaestercu od cijelog Cardiffa…

Harris se početkom nastavka odlučio ubaciti Leeja Tomlina i Nathaniela Mendeza-Lainga koji su počeli posljednji susret i općenito igrali bitnu ulogu u lovu na promociju ove sezone, a Scott Parker iz svog je sastava zbog ozljede morao izvući strijelca Kebana i dati priliku Aboubakaru Kamari.

Zamjene su se Cardiffovu stručnjaku instantno isplatile: u 47. minuti Will Vaulks ponovno je pomoću ubačaja rukom loptu poslao do kaznenog prostora, Mendez-Laing pokušao je glavom, a lopta se naposljetku odbila do Tomlina koji je vratio svoju ekipu u vodstvo. Bluebirdsima je ponovno nedostajao jedan gol za produžetke, a zatim smo, sukladno prvom poluvremenu, očekivali jednako motiviran domaći odgovor.

Međutim, u sljedećim minutama napadali su gosti. Mendez-Laing nekoliko je puta kreirao opasne situacije pred Fulhamovim golom, a Cardiff je došao vrlo blizu u 56. kada je Bacuna poslao loptu ravno pred Rodákova vrata, a Daniel Ward zamalo ju pospremio u mrežu. Parkerovi momci u tim su se trenucima trebali dobrano konsolidirati u nastojanju zadržavanja ukupne prednosti, ali Cardiff je tada harao njihovom posljednjom trećinom:

Cardiff City 1st half: 3 shots

2 on target

5 touches in box First 15 mins of 2nd half: 4 shots

3 on target

6 touches in box — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) July 30, 2020

Domaći bljesak uslijedio je u 68. minuti kada je Kamara dvaput u kratkom vremenu gađao lijevi kut, a njegove šuteve vrlo je dobro obranio Smithies i spriječio pogodak koji bi vjerojatno riješio stvari na Craven Cottageu. S druge strane je, pak, ponovno bilo napeto nakon prekida tri minute kasnije: lopta je ubačena u peterac, Rodák je dvaput skidao suparničke pokušaje, a zatim je lopta došla do Vaulksa koji je opalio po golu i gotovo zakucao šut pod gredu. Neil Harris zario je glavu u ruke, tenzije su se osjetile, a imali smo osjećaj kao da još jedan zgoditak mora pasti.

No, nije se dogodilo. Završilo je 2-1 u korist gostiju, Cottagersi su kod kuće bez Aleksandra Mitrovića uspjeli zadržati ukupnu prednost (3-2) i uhvatiti mjesto u finalnoj utakmici na Wembleyju koja će se odigrati u utorak, a ondje ih očekuje Brentford koji je sinoć preokrenuo zaostatak iz prvog susreta protiv Swanseaja. Dakle, gledat ćemo zapadnolondonski dvoboj za Premier ligu.

Parkeru, želim fotke Wembleyja!