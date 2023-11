‘Talent ne poznaje dob’: Stefano Pioli najavio je uvođenje 15-godišnjaka u prvu momčad Milana

“Smatram da talent ne poznaje godine, a Francesco ga ima podosta. Ponekad nam sudbina stvori neočekivane prilike, no i mi u stožeru, ali i on sam moramo ostati prisebni u ovoj situaciji. Camarda je još uvijek vrlo mlad, a istovremeno i zreo za svoje godine, sigurno će nam biti od pomoći. Vidjet ćemo hoćemo li iskoristiti njegove usluge, ovih dana je trenirao s nama.”

If Francesco Camarda plays against Fiorentina tomorrow, he will become the youngest debutant in Serie A history at the age of 15 years, 8 months, and 15 days.

The current record was set by Wisdom Amey back in 2021 – 15 years, 9 months, and 1 day. pic.twitter.com/mSlB1oTOn6

