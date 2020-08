Taman pred Ligu prvaka: Atlético je potvrdio dva slučaja zaraze koronavirusom

Nemilu sudbinu dijele Lokomotiva i Atlético Madrid.

Nakon što je hrvatski viceprvak sinoć objavio kako je jedan (neimenovani) igrač u klubu pozitivan na koronavirus, nedugo zatim isto je bio primoran učiniti sastav s Wande. Međutim, ondje su zabilježena dva slučaja zaraze.

Cijela prva momčad i klupska ekspedicija koja je valjala otići za Lisabon, gdje će igrati završnicu spomenutog natjecanja, prošla je testiranja u sklopu standardnog UEFA-ina protokola uvedenog zbog pandemije, a pojavila su se dva pozitivna rezultata. Te su individue stavljene u kućnu samoizolaciju, a klub sad valja ponoviti testiranja, restrukturirati raspored treninga i nadati se kako put u Portugal neće biti odgođen.

