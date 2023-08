Tata osniva obiteljski biznis: Herthin trener Pál Dárdai na teren je poslao trojicu svojih sinova

Štoviše, prilično smo sigurni da se u njemačkom seniorskom nogometu nije dogodio nikad. Mađarski strateg sinoć je, naime, u igru poslao trojicu svojih sinova i tako izveo najveći obiteljski combo koji se mogao zamisliti. Srednji sin Márton Dárdai započeo je utakmicu u prvoj postavi, a tata Pál zatim je u 30. minuti uveo najstarijeg Palka te u drugom poluvremenu 17-godišnjeg Bencea.

🇭🇺 Pretty remarkable stuff in Hertha today.

Manager Pál Dárdai played all three of his sons, Pálko (1999), Márton (2002) and Bence (2006) in Hertha’s first game of the season.

Here is all three of them (Pálko with his back showing) in the same picture.

The last time… pic.twitter.com/oslqrR5TDv

— Bence Bocsák (@BenBocsak) July 29, 2023