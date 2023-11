Tati na ponos: Justin Kluivert postao je tek drugi igrač u 21. stoljeću s golom u svim ligama Petice

Kluivert je svoj prvi pogodak za Trešnjice postigao velikoj i važnoj pobjedi kod Sheffield Uniteda (3-1), čime je postao tek drugi igrač u ovom stoljeću s golovima u svim ligama Petice. Dakako, prvi je Jovetić, dok je Poulsen ostao bez golgeterskog učinka u Liverpoolu te nekadašnjem francuskom prvoligašu Evianu.

Justin Kluivert is the second player in the 21st century to score a goal in each of Europe's big five leagues:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Bournemouth

🇪🇸 Valencia

🇮🇹 Roma

🇩🇪 RB Leipzig

🇫🇷 Nice

Stevan Jovetić has company. 🖐 pic.twitter.com/R8wrQMlkfz

— Squawka (@Squawka) November 25, 2023