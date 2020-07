Tenis se vraća: Masters u New Yorku okupit će većinu glavnih imena, uključujući Čilića i Ćorića

Od 20. do 28. kolovoza u New Yorku bi se trebao održati ATP Masters 1000 turnir Western & Southern Open koji se ove godine iznimno neće odigrati u matičnom Cincinnatiju. Natjecanje bi trebalo poslužiti i kao uvertira za US Open koji je na rasporedu tjedan dana nakon završetka spomenutog turnira, a među prijavljenima u muškoj konkurenciji nalazi se ukupno 39 tenisača od 43 najbolje plasirana pojedinca na ATP listi.

Bit će tu Novak Đoković i Rafael Nadal, ali i dobro nam poznati akteri s otkazanog Adria Toura u Zadru: Alexander Zverev, Grigor Dimitrov (slavio u Cincinnatiju 2017. godine), Andrej Rubljov te Hrvati Marin Čilić (osvajač iz 2016.) i Borna Ćorić. Od ‘kapitalaca’ nema jedino Rogera Federera, Gaela Monfilsa, Fabija Fogninija i Stanislasa Wawrinke.

U ženskoj konkurenciji gledat ćemo Karolinu Plíškovu, Sofiju Kenin, Kiki Bertens, Belindu Bencic, Serenu Williams i mnoge druge, ali nedostaju, primjerice, vodeće svjetske tenisačice Ashleigh Barty i Simona Halep. Neće biti ni Petre Martić, ali među prijavljenima se nalazi Donna Vekić.

Vraćaju se i branitelji naslova, Daniil Medvjedev i Madison Keys. Inače, ovo će biti prvi ATP događaj još otkako je sezona prekinuta u ožujku, dok se WTA turniri nastavljaju već od ponedjeljka u Palermu…