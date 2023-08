Teniski romantici došli su na svoje. Wawrinkin plasman u finale Umaga ima poseban značaj

Nakon sinoćnjih polufinalnih ogleda, sve je spremno za finalni meč ovogodišnjeg ATP turnira u Umagu. Australac Alexei Popyrin susrest će se s 15 godina starijim Stanom Wawrinkom i odlučiti pobjednika Plava Laguna Croatia Opena, a nastup u finalu bit će velika stvar za Švicarca.

Nekadašnji pobjednik Australian Opena, Roland Garrosa i US Opena u poznim je teniskim godinama, ali još uvijek ne odustaje. To je pokazao i sinoć, kada je s 2-0 u setovima svladao drugog nositelja Lorenza Sonega i osigurao svoje prvo ATP finale nakon gotovo četiri godine čekanja.

Wawrinka je sinoć odigrao odličan meč u kojemu je Talijanu dopustio samo jednu break loptu, a u finale se plasirao bez ijednog ispuštenog seta kroz cijeli turnir. Svi njegovi suparnici pritom su bili minimalno po 10-ak godina mlađi od njega, a ovim je nizom osigurao povratak u 50 najbolje rangiranih tenisača na ATP ljestvici. Trenutno je 72., no ostvarenim plasmanom doživjet će značajan skok.

Hahahaha thank you 🙏🏻 https://t.co/h6jM5YWEvo — Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) July 29, 2023

Mnogi će se sjetiti da je Wawrinka u Umagu osvojio svoj prvi ATP naslov i to prije 17 godina; ondje se sastao s Novakom Đokovićem koji mu je predao meč zbog umora. Puno je vremena prošlo otada; spomenut ćemo da je trenutno prvi svjetski tenisač Carlos Alcaraz tada imao tri godine, no Stan the Man još je uvijek tu, toliko godina kasnije…