Teşekkürler, Nenad: Bjelica je nakon manje od pola godine i službeno otišao iz Trabzonspora

Još prije manje od mjesec dana, Nenad Bjelica je doveo Trabzonspor do velike pobjede nad Beşiktaşom (3-0) i pobrao lovorike svih navijača tog turskog prvoligaša. No, u iduća je tri kola upisao dva poraza, što je, kako se sad čini, bilo dovoljno za prijevremeni rastanak, odnosno sporazumni raskid ugovora.

Danima su trajale najave toga, no sada je to i službeno potvrđeno na Trabzonovim službenim stranicama. Doduše, objavljeno je to u poprilično šturom priopćenju, klub se od 52-godišnjeg stručnjaka oprostio tek jednom jedinom rečenicom.

“Sporazumno je raskinut trenerski ugovor između našeg kluba i našeg trenera Nenada Bjelice, s rokom važenja do 31. svibnja 2025. godine”, stoji u toj objavi.

Teşekkürler Nenad Bjelica pic.twitter.com/A2dT3u4UNl — Trabzonspor (@Trabzonspor) October 12, 2023 Inače, Bjelica je ovom periodu vodio Trabzonspor u 16 utakmica, s točno polovičnim učinkom od po osam pobjeda i isto toliko poraza u svim natjecanjima. U klub je pritom doveo čak trojicu hrvatskih nogometaša, uz Mislava Oršića tamo su sad ostali i Tonio Teklić te Filip Benković. Momčad je trenutno na sedmom mjestu turskog prvenstva, s čak 12 bodova zaostatka za vodećim Fenerbahçeom. Trabzonsporove ambicije očito su znatno veće od toga, pa je zato i stigla ova trenerska smjena, druga za Bjelicu u proteklih 14 mjeseci.

