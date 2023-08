‘Teško sam proživljavao sjedenje na klupi’: Petar Bočkaj pojasnio je razloge odlaska iz Dinama

Prava je transfer-bomba odjeknula na Badnjak 2021. godine, kada je Petar Bočkaj tada posve neočekivano Osijekov dres zamijenio Dinamovim. Ne samo da je ta vijest tada stigla iz vedra neba, već je bilo iznenađujuće i zbog toga što je klub iz grada na Dravi bio glavni konkurent Plavima u borbi za naslov prvaka.

Godinu i pol dana poslije, Bočkaj je gotovo u potpunosti ispao iz svih Dinamovih planova, pa se odlučio za odlazak. Njegova nova destinacija bit će Pafos, gdje će najprije biti na jednogodišnjoj posudbi, a onda će Ciprani imati i opciju otkupa ugovora, za oko 1,6 milijuna eura. Isto tako, cijelo će mu ovo vrijeme oni isplaćivati plaću od oko 400.000 eura godišnje, što je bio Dinamov glavni uvjet oko zaključenja ovog posla.

“Želim igrati, teško sam proživljavao sjedenje na klupi”, pojasnio je Bočkaj Sportskim novostima razloge svojeg odlask, pa nastavio:

“Nisam bio zadovoljan i sretan, želio sam pomoći momčadi i suigračima na terenu, ali nisam mogao, nisam bio u prilici. Ne želim čekati nikakvu milost, niti i dalje sjediti na klupi. Vjerujem da ću se u Pafosu nametnuti i da ću izboriti mjesto u početnoj postavi.”

Inače, prije Pafosa se pojavila i priča o mogućem Bočkajevom povratku u Osijek, no to je praktički odmah propalo. I to ponajviše zbog te situacije s njegovom plaćom, slavonski prvoligaš nije ju bio spreman u cijelosti preuzeti.