Tevez pokreće projekt obrazovanja za siromašne igrače: ‘Neki od njih ne znaju zbrojiti ni dva i dva’

🔴🔴 Carlos Tevez: "Hago un ejercicio de velocidad, relacionado con neurociencia. Cuando el jugador está ahogado físicamente, le hago que me solucione un problema, 2+2. Y tres de los chicos que hoy tenemos en el plantel, me dijeron que no sabían sumar ni restar jugando en… pic.twitter.com/2kVLCtKDyv

“To vam je znak teškog siromaštva. Takvim nogometašima možemo osigurati hranu i pomoći oko mnogih stvari, ali to osnovno obrazovanje velik je problem. Rijetki od njih znaju i pročitati te razumjeti što piše na ugovoru koji potpisuju. Zato ću, u suradnji s klubom, pokrenuti projekt obrazovanja za igrače koji se muče s ovakvim stvarima, ponudit ćemo im dvosatnu nastavu nakon svakog treninga”, dodao je.

Dakako, i samom Tevezu jasna je situacija, jer se i sam mučio sa sličnim problemima odrastajući u Fuerte Apacheu, jednoj od najopasnijih te najsiromašnijih četvrti u Buenos Airesu.

“Mene je zapravo obrazovala ulica, a ne škola, većinu toga dugujem Fuerte Apacheu. Nije bilo previše hrane, ali svi smo dijelili to malo što smo imali, makar samo kruh i krumpir. Poslije sam postao dio nogometne elite, ni nikad nisam izgubio te svoje korijene”, zaključio je Tevez.