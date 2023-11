Težak put do OI: košarkaši u kvalifikacijama idu na turnir u Grčku, a tamo će biti i Slovenci

U skupini B su domaćin Grčka, Dominikanska Republika i Egipat. Pobjednici svake grupe sučelit će se u finalu i samo jedna reprezentacija sa svakog od četiri turnira naći će svoje mjesto među 16 košarkaških momčadi na Igrama.

The OFFICIAL FIBA Olympic Qualifying Tournaments for on the road to #Paris2024:

Valencia, Spain 🇪🇸

A: 🇱🇧, 🇦🇴, 🇪🇸

B: 🇫🇮, 🇵🇱, 🇧🇸

Riga, Latvia 🇱🇻

A: 🇬🇪, 🇵🇭, 🇱🇻

B: 🇧🇷, 🇨🇲, 🇲🇪

Piraeus, Greece 🇬🇷

A: 🇸🇮, 🇳🇿, 🇭🇷

B: 🇪🇬, 🇬🇷, 🇩🇴

San Juan, Puerto Rico 🇵🇷

A: 🇲🇽, 🇨🇮, 🇱🇹

B: 🇵🇷, 🇮🇹, 🇧🇭 pic.twitter.com/dHrQuRg2bZ

