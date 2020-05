Težak život podstanara: Noah Syndergaard, bacač Metsa, morat će na sud zbog neplaćene stanarine

Noah Syndergaard, starter New York Metsa, vjerojatno pamti i bolje dane.

Krenimo redom, od bizarnijih ali dugoročno manje problematičnijih stvari.

Naime, Syndergaard će završiti na sudu zbog — neplaćene stanarine. Bacač Metsa iznajmio je početkom ožujka trosobni stan u njujorškom kvartu Tribeca (južni Manhattan) po mjesečnoj cijeni od 27.000 dolara. Međutim, Syndergaard je potpisivanje ugovora očito protumačio samo kao neku vrstu pred-ugovornog aranžmana pa se u stan nije uselio niti je platio prvu najamninu, iako je najam počeo teći 20. ožujka.

Ugovor je pak potpisan mjesec dana prije nego što je u New Yorku uvedena karantena zbog pandemije koronavirusa. Početak MLB sezone, s druge strane, odgođen je do daljnjeg 12. ožujka. U Syndergaardovom slučaju od sezone ionako neće biti ništa, jer je četiri dana prije nego što mu je počeo teći najam stana odlučio otići na Tommy John operaciju. To mu je sigurno poremetilo planove za ljeto — ugovor je bio potpisan na osam mjeseci i vlasnik stana sada pravnim putem traži odštetu u puno većem iznosu, odnosno u obliku 250.000 dolara.

